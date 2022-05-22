Jandarmadan İzmir'de Kumar Baskını - Haberler

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Jandarmadan İzmir'de Kumar Baskını

ANKA - Mustafa Akbaş - Güncel
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Jandarmadan İzmir'de Kumar Baskını

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki sendika binası ve umuma açık işletmeye jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Operasyonda, 104 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki sendika binası ve umuma açık işletmeye jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Operasyonda, 104 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gökdere Mahallesi'ndeki sendika binası ile Yaka Mahallesi'ndeki umuma açık işletmede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İki adrese yapılan baskında 104 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 189 bin 176 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi K.B ve A.Ç hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

ANKA / Mustafa Akbaş - Güncel

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