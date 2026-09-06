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KPSS İzmir'de başladı: Adaylar ve veliler heyecanlı

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İzmir'de KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı. Adaylar sınav merkezlerine erken geldi, veliler çocuklarını beklerken heyecanlarını dile getirdi. Bazı ailelerin iki çocuğu aynı okulda sınava girdi.

İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Kentteki sınav merkezlerinden İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne erken saatlerden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ve yasaklı cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

Yanında telefon ve farklı elektronik cihazlar bulunan bazı adaylar, eşyalarını sınav merkezinin çevresindeki iş yerlerine bıraktı.

Sınav binalarının kapısının kapanmasına birkaç dakika kala gelen adaylar koşarak yetişti.

Çocuklarını sınava getiren aileler de sınav merkezlerinin çevresinde bekledi.

Aynı okuldan mezun olan kardeşler aynı okulda sınava girdi

Kızı ve oğlunu sınava getiren Taner Gök, AA muhabirine, çocuklarının 2 yıl arayla aynı üniversiteden mezun olduğunu, KPSS'ye de aynı okulda girdiklerini söyledi.

Çocuklarının sınava iyi hazırlandığını ifade eden Gök, "Şu an heyecanlıyız. Kızım biraz panik, sınavda 99 aldığında bile ağlayan bir kız. Okulunu 3'üncü olarak bitirdi." dedi.

Eşiyle kızı ve oğlunu sınava uğurlayan Çetin Yılmaz da tüm adaylara iyi bir sınav geçirmelerini diledi.

Veli olarak herkesin heyecanını çok iyi anladığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kızım Türkçe öğretmenliğini, oğlum kamu yönetimini bitirdi. İkisi de yukarıda, yan yana sınıflarda sınava giriyor. Hem seviniyorum hem biraz endişe var. Tatlı bir endişe. Biz bu yolları geçtik tabii. Kendim de eğitimci olduğum için onların durumunu anlıyoruz. Vatandaşların durumunu da anlıyoruz. Yani hem seviniyoruz hem endişeleniyoruz. Bu gençlerin önünün açık olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA
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