İzmir'de Kopya Araç Kiralama Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu

İZMİR merkezli 10 ilde, kopya araç kiralama siteleri hazırlayıp, 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 29'u, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kopya araç kiralama siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturmada, şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Şüphelileri ve kaldıkları adresleri tespit eden ekipler, 26 Ocak'ta İzmir, İstanbul, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Iğdır, Samsun, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2 araç kiralama firmasına ait internet sitesinin benzerlerini hazırladıkları ve bu sitelerden araç kiralama ücreti aldıkları mağdurları dolandırdığı tespit edilen 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, irtibat bilgisi olarak sahte internet sitesine yabancı kişilerin kimlik bilgileriyle açılan GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

16 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdurların kopya siteye tıkladığında GSM hattıyla dolandırıcılarla iletişime geçip WhatsApp'tan yazışma yaptığı, IBAN numaralarına para transferi gerçekleştirdikten sonra araçlarının temin edilmediği anlaşıldı. Şüphelilerin ATM'lerle para çektiği, SGK kayıtları ile banka hesaplarına gelen paraların mali profilleriyle uyuşmadığının tespit edildiği de kaydedildi. Bu kapsamda şikayetçi olan 16 mağdurun toplam 111 bin 400 TL dolandırıldığı belirtildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken; 29'u bu sabah adliyeye sevk edildi.