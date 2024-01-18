İzmir'de Köprü Bariyerine Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprü bariyerine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Tire'den Bayındır ilçesi yönüne giden 35 YAD 69 plakalı otomobil, sabaha karşı Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.
Otomobilde bulunan Asil Can Duran (35) ile Salih Kaan Özaslan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18) ve Okan Acar (29) yaralandı.
Yaralılar, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.