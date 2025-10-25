Haberler

İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde üst kattaki daireden su sızması nedeniyle tartışan komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir baba ve 7 yaşındaki oğlu yaralandı. Olayda, emekli bekçi olduğu öğrenilen H.D., M.A. ve oğlu P.A.'ya tüfekle ateş etti. Baba M.A.'nın durumu ciddi, oğlu P.A. ise iyi durumda. Şüpheli H.D. gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile 7 yaşındaki oğlu yaralandı.

Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda, üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle H.D. (78) ile M.A. (36) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, emekli çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen H.D, tüfekle M.A. ve oğlu P.A'ya (7) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu P.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

H.D. ise olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.