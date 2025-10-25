İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile 7 yaşındaki oğlu yaralandı.

Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda, üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle H.D. (78) ile M.A. (36) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, emekli çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen H.D, tüfekle M.A. ve oğlu P.A'ya (7) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu P.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

H.D. ise olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.