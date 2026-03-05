Haberler

Tahliye tartışmasında kiracısını tabancayla öldürdü

İzmir'in Urla ilçesinde N.Ü., kiracısı Rıdvan Çelik'i tahliye konusunda çıkan tartışma sonucu tabancayla öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Urla ilçesinde N.Ü. (54), tahliye konusunda tartıştığı kiracısı Rıdvan Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.Ü. ile kiracısı Rıdvan Çelik arasında tahliye konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. Çelik, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

