İzmir'de Kimlik Kontrolü sırasında Arbede: 8 Gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir kahvehanedeki kimlik kontrolü uygulamasında yaşanan arbede üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde dün akşam devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir kahvehanede kimlik kontrolü uygulaması yaptı.

Kahvehanedeki bazı şüphelilerin kimliklerini göstermemesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi.

Ekiplerin tekrar kimliklerini istediği şüphelilerin direnmeye çalışmasıyla arbede yaşandı.

Jandarma ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.