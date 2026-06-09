Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde 1 Haziran’da meydana gelen dehşet verici saldırı faciayla sonuçlandı. Bir süre önce boşandığı eski eşi Hakan Ş. tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan Ayfer Karakayışlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı saldırıda yaralanan çiftin 13 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YOLUNU KESİP KEZZAP ATTI

Olay, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte evine giderken, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Hakan Ş. tarafından durduruldu. İddiaya göre yanında getirdiği kezzabı Karakayışlı'nın üzerine atan saldırgan, kısa sürede ortalığı savaş alanına çevirdi.

KÜÇÜK KIZ DA ANNESİNİ KORUMAK İSTERKEN YARALANDI

Annesine yönelik saldırıyı engellemek isteyen 13 yaşındaki M.Ş. de kezzaptan etkilendi. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

KIZININ DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan 13 yaşındaki M.Ş.’nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sırasında yaralanan şüpheli Hakan Ş. de hastanede tedavi altında bulunuyor.

KISKANÇLIK İDDİASI

Soruşturma kapsamında Hakan Ş.’nin eski eşiyle kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığı ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı