İzmir'de Kesinleşmiş Ceza ile Aranan İki Kişi Yakalandı

İZMİR'de, haklarında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan B.Ç. ve 13 yıl hapis cezası olan M.Ö., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, aranan hükümlülere yönelik dün çalışma yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde ilk olarak B.Ç. sorgulandı. B.Ç.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 16 yıl 8 ay 9 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ekipler M.Ö.'yü de bir başka kontrol noktasında sorguladı. M.Ö'nün ise, 'birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma' suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 2 şüpheli de işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,