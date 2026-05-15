İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarında "usulsüzlük" iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarında usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında denetim görevini ihmal, zimmete yardım ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, "Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1'inci Etabı" çalışmalarına ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda denetim görevini ihmal, zimmete yardım ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Konak, Bayraklı, Narlıdere ve Urla ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüpheli E.Y, S.Ş, M.S.U. ve İ.A. gözaltına alınmıştır. "

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.Ş. ve M.S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
