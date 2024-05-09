İzmir'de Kenevir Yetiştiricisi Tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Büyükkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmetler Mahallesinde bir kişinin evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen baskında 1 iklimlendirme çadırı, havalandırma ve led ışıklandırma sistemi, 10 kök kenevir bitkisi, 200 gram esrar ve 125 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli E.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.