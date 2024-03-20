İzmir'de kayıp yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
İzmir'in Kiraz ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 76 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Ali Yiğit'in dün gece evinden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 76 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Avunduruk Mahallesi'nde ikamet eden Ali Yiğit'in, dün gece evinden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile sivil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yiğit'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.