İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde kaybolan Berivan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın dereye atılan terliği almak için suya girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde akıntıya kapılıp, suda kaybolan Berivan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın dereye atılan terliği almak için suya girdiği öğrenildi. Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mustafa İÇ/TORBALI (İzmir),
