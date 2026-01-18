Haberler

İzmir'de 'kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, U.I. isimli şahıs Adatepe Mahallesi'ndeki saklandığı adreste yakalandı. Kasten öldürme suçundan 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşılan U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
