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İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi
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İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik güvenliği konulu videolar gösterdi. Şamil Özsagulu, kentteki trafik denetimlerini aktardı ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde trafik kazalarının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Etkinlikte ilkokul öğrencileri Trafik Andı'nı okudu ve başarılı trafik personeline plaket verildi.

İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İzmir İktisat Kongresi Binası'ndaki programda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan trafik güvenliği konulu videolar izlendi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, trafik eğitimine katkı sunmak amacıyla her yıl mayıs ayının ilk haftasında Karayolu Trafik Güvenliği Haftası'nın kutlandığını söyledi. Kentteki trafikle ilgili çalışmaları anlatan Özsagulu, yılın ilk dört ayında 1 milyon 880 aracın ve sürücüsünün denetlendiğini belirtti.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi ise kentte trafik kazalarının önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Etkinlikte ilkokul öğrencileri Trafik Andı'nı okudu.

Programda yılın trafik polisleri, yılın trafik jandarması, yılın ticari taksi şoförü, yılın servis şoförü, yılın ticari kamyonet şoförü seçilenlere plaket verildi.

Programın sonunda güvenlik ekipmanlarının yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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