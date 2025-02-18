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İzmir'de Kanser Tedavisi Nedeniyle Emekli Olan Öğretmene Duygusal Veda

İzmir'de Kanser Tedavisi Nedeniyle Emekli Olan Öğretmene Duygusal Veda
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Izmir'deki Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda, 30 yıllık öğretmen Semra Argüden için düzenlenen veda etkinliği, duygusal anlara sahne oldu. Kanser tedavisi nedeniyle emekliliğe ayrılan Argüden, öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

İzmir'de, kanser tedavisi nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan 30 yıllık öğretmen için veda etkinliği düzenlendi.

Bornova'daki Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan ve üç yıldır kanser tedavisi gören Semra Argüden, hastalığının ilerlemesi üzerine emekli olmaya karar verdi.

Bu kararın ardından okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler, Argüden için okulda sürpriz veda etkinliği düzenledi.

Öğretmenlerin çiçek verdiği Argüden, öğrencilerin oluşturduğu koridorda alkış eşliğinde uğurlandı.

Yapılan sürpriz veda programında duygulanan Argüden, öğrenci ve meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirip okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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