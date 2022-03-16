İzmir'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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İzmir'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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İzmir'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Tire ilçesinde, kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tire- Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 AD 7509 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 35 SAY 07 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüste bulunan A.K. ve M.K. ile kamyonetteki H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.K. ve A.K.'yı Torbalı Devlet Hastanesi'ne, R.T. ile H.Ö.Ö.'yü ise Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durum ağır olan R.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


İzmir'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Kamyonet, Minibüs, Belevi, Kaza, Güncel, Haberler

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