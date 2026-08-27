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Tire'de kağıt fabrikası yangını kontrol altında

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KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Zübeyir TABAK/ TİRE(İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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