İzmir'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin Toplantı Düzenlendi

İzmir'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 'İzmir Modeli Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, şiddet mağdurlarının korunması ve şiddetin önlenmesi adına önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'de, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların geliştirilmesi, uygulamadaki etkinliğin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla "İzmir Modeli Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda, ısrarlı takip suçu ve uygulamadaki esaslar, soruşturma süreçleri ve uygulama standartları, 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler başlıklı sunumlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, temel amaçlarının şiddet mağdurlarının etkin biçimde korunması ve şiddetin önlenmesi olduğunu belirtti.

Mağdurun ilk başvurusu, her beyanı ve yapılan her tespitin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Yeldan, "Şiddetin niteliği, tehdidin boyutu, tekrar sıklığı ve mağdurun karşı karşıya kaldığı riskler kolluk birimlerimiz tarafından ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Sağlık kuruluşlarında elde edilen bulgular ile mağdurun ilk beyanlarının birlikte değerlendirilmesi, şiddetin gerçek boyutunun ortaya konulmasını sağlar. Uygulamada mağdurun korku ya da baskı nedeniyle gerçeği gizlediği durumlarla karşılaşılmaktadır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak kolluk birimleri, sağlık kuruluşları, yargı organları ve tüm paydaşlarla koordineli çalışarak kadınlarımızın yaşam hakkını korumak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Ciddi Suçları Soruşturma Bürosunca, 208 kişilik özel bir takip listesi oluşturulduğu belirtildi.

İzmir Modeli uygulamasıyla geçen yıla göre kapsamlı dosya sayısında yüzde 480, elektronik kelepçe uygulamasında yüzde 1212, denetimli serbestlik tedbirlerinde ise yüzde 202 artış gerçekleştirildiği, artışların erken tespit, doğru sınıflandırma ve etkin müdahale mekanizmasının güçlendiğinin göstergesi olduğu kaydedildi.

Toplantıya İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Tanrıverdi, yargı mensupları ile akademisyenler katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel
