İzmir'de Kadın Zorla Kaçırıldı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

İzmir'de bir kadının, gönül ilişkisi yaşadığı kişinin de bulunduğu 3 şüpheli tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kadının kaçırılma anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'de bir kadının, yaklaşık 1 ay önce, aralarında gönül ilişkisi yaşadığı kişinin de bulunduğu 3 şüpheli tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ekim'de A.D'nin (45) otomobiline, Menemen ilçesinde oturduğu sitenin önünde başka bir otomobil çarptı.

Aracındaki hasarı anlamak için otomobilden inen A.D, diğer sürücü G.B. ile konuşmaya başladı.

Bu sırada kazaya karışan otomobilden inen G.U, A.D'yi sürükleyerek kendi araçlarına bindirdi.

G.B de sürücü koltuğuna geçerek, kadını otomobille kaçırdı.

Sitenin güvenlik görevlisinin olayı polislere bildirmesi üzerine takibe alınan araç Manisa'nın Akhisar ilçesinde, polis ekiplerce durduruldu.

G.U, G.B. ve otomobilde bulunan R.K, gözaltına alındı.

Kaçırılma esnasında bıçakla hafif şekilde yaralanan A.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İfadeler

Tedavisinin ardından ifadesi alınan A.D'nin, bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı G.U'nun kendisini daha önce darbettiğini, bu nedenle şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattığı öğrenildi.

G.U'nun ise ifadesinde, siteye kiralık daire bakmaya gittiklerini, bu sırada kaza meydana gelince otomobilden indiğini, A.D. ile konuşmak istediğini ve olayların bir anda geliştiğini iddia ettiği öğrenildi.

G.U'nun da aralarında olduğu 3 şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yapılan incelemede kadının kaçırılma anının sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.

Kayıtlarda, kadının yoldaki diğer araçtan inen kişi tarafından zorla araca bindirilmesi ve otomobille kaçırılması yer aldı.