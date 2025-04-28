İzmir'de Kaçak Yapıların Yıkımına Başlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisi üzerinde bulunan kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Vişneli Mahallesi'nde mevzuata aykırı biçimde tarım alanına inşa edilen 34 kaçak yapı izin yıkım kararı verildi ardından sahiplere tebligat gönderildi. Bugün de Kemalpaşa Belediyesi ekipleri bölgede yıkım çalışması gerçekleştirdi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yapı sahibi vatandaşlarla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Bizler, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Vatandaşlarımızdan şunu önemle rica ediyorum; çeşitli kooperatif ve paylı mülkiyet adı altında tarım arazilerini parselleyip hobi bahçesi ve ev yapan vatandaşlarımızın, bu tür kazanç sağlayan aracılara lütfen inanmayın. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bu tür yerlere herhangi bir inşa yapma imkanı yoktur." diye konuştu.

Öte yandan, bazı yapı sahipleri yıkıma tepki gösterirken, jandarma ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.