İzmir'de Kaçak Vücut Geliştirme İlacı Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de Kaçak Vücut Geliştirme İlacı Operasyonu: 13 Gözaltı
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İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretimi ve ticareti yaptığı iddia edilen 13 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli işlem yapıldı ve 2'si serbest bırakıldı. Eş zamanlı baskınlarda 47 bin 708 hap ve diğer malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretimi ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u hakkında adli işlem uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız koşullarda steroid etken maddesini içeren vücut geliştirme ilaçlarının imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 6 ev ile 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde ve 3 araçta yapılan aramalarda kaçak 47 bin 708 vücut geliştirme hapı, 28 bin 994 imalat malzemesi, 24,8 litre ham madde, 2 kilogram toz ham madde, 751 vücut geliştirici sıvı flakon, 80 cinsel içerikli hap, 3 imalat makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 10'u hakkında adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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