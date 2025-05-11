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İzmir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli orman yangını çıkardı

İzmir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli orman yangını çıkardı
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İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, yangının çıktığı bölgede kazı malzemeleri buldu ve güvenlik kameraları incelemesi sonucunda şüphelilere ulaştı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kayadibi mevkisinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, bölgedeki incelemede yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur tespit etti.

Yangının bu alandan çıktığının değerlendirilmesi üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, bölgede kaçak kazı yaptığı iddiasıyla A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş'yi (20) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç ve gereçlerin hafif ticari araca yükledikleri görülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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