İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonu ve denetiminde gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden kaçak içkinin üretim ve ticaretini önleme amacıyla Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen depolara operasyon düzenledi.

Ekipler, kentteki 40 eğlence mekanında da denetim gerçekleştirdi.

Aramalarda 1252 litre taklit etiketli kaçak etil alkol, 123 şişe kaçak içki, 1000 etiket ile 100 içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Kaçak içki ürettiği ve satışı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem yapılan 7 şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.