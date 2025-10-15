İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliğiyle Gazze'ye Dikkat Çekiliyor
İzmir'de Deniz Feneri Derneği tarafından düzenlenen 'İzlemek Yetmez' etkinliği, Gazze'deki insanlık dramını sergileyerek ziyaretçileri bilgilendirmeye devam ediyor. Etkinlikte, Gazze'de ölen çocukların fotoğrafları ve kanlı bebek kefenleri ile birlikte sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor.
İzmir'de Deniz Feneri Derneğince Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "İzlemek Yetmez" etkinliği, ikinci gününde devam etti.
Konak Meydanı'nda dün başlayan etkinlik kapsamında, Gazze'de ölen çocukların fotoğrafları ve simgesel kanlı bebek kefenlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezdi.
Canlı video bağlantılarıyla Gazze'nin bazı bölgelerini görebilen ziyaretçiler, çocuklar için bağışta bulundu.
"İzlemek Yetmez" etkinliği yarın sona erecek.
