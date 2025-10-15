Haberler

İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliğiyle Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliğiyle Gazze'ye Dikkat Çekiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Deniz Feneri Derneği tarafından düzenlenen 'İzlemek Yetmez' etkinliği, Gazze'deki insanlık dramını sergileyerek ziyaretçileri bilgilendirmeye devam ediyor. Etkinlikte, Gazze'de ölen çocukların fotoğrafları ve kanlı bebek kefenleri ile birlikte sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor.

İzmir'de Deniz Feneri Derneğince Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "İzlemek Yetmez" etkinliği, ikinci gününde devam etti.

Konak Meydanı'nda dün başlayan etkinlik kapsamında, Gazze'de ölen çocukların fotoğrafları ve simgesel kanlı bebek kefenlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezdi.

Canlı video bağlantılarıyla Gazze'nin bazı bölgelerini görebilen ziyaretçiler, çocuklar için bağışta bulundu.

"İzlemek Yetmez" etkinliği yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.