İzmir'de kardeş 3 işçinin yaralandığı iskele kazası kamerada

İzmir'in Balçova ilçesinde bir binanın dış cephesinde bakım ve onarım için kurulan iskelenin düşmesi sonucu kardeş 3 işçinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Korutürk Mahallesi'nde 17 Temmuz'da 9 katlı bir binanın dış cephesinin onarımı için kurulan iskele henüz belirlenemeyen nedenle 7. kattan zemine düştü.

İskele üzerindeki kardeşler İ.K. ve V.K. ile iskelenin altında kalan D.K. yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.K. ve V.K. taburcu edildi, diğer kardeşin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken iskelenin düşme anını çevredeki güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde binanın dış cephesine onarım için kurulan iskeleden bir parçanın D.K'nin üzerine düşmesi, bu sırada 2 işçinin asılı kalması, ardından iskelenin tamamen çökmesi yer alıyor.

Kayıtlarda çökme sonucu halatta asılı bulunan bir işçinin ise bölgeye gelen vatandaşların yardımıyla kurtarılması ve ekiplerin olay yerindeki çalışmaları görünüyor.