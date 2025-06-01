İzmir'de İşçiler Eylemlerine Devam Ediyor

İzmir'de İşçiler Eylemlerine Devam Ediyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca dördüncü gün de eylemlerini sürdürdüler. İşçiler aileleriyle birlikte Kültürpark'ta buluşarak direnişlerini devam ettirdi.

'SÜRECİ DEĞERLENDİRİP ONA GÖRE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle işçiler dördüncü gün de belediye binası önündeki eylemini sürdürdü. Aileleriyle birlikte Kültürpark'ta buluşan işçiler alkışlar eşliğinde halay çekti. Daha sonra Disk Genel İş'ten yapılan açıklamada "Yarınla ilgili süreci değerlendirip ona göre yolumuza devam edeceğiz. Çadırımız dışarda, katılmak isteyenler gözcü arkadaşlarla beraber direnişe devam edebilirler. Memiş başkan da çağrıda bulunmuştu. Yarınki çağrımıza daha da kitlesel katılım sağlamak adına ailemizde kim varsa çocuklarımızı da bu direniş bitene kadar yanımızda getirelim. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

'İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ KURUMLARIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYIN'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kültürpark 4 Nolu Hol Meclis Salonu'ndaki yapılacağı duyurulan açıklaması ise iptal edildi. Başkan Tugay, bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulundu. Tugay açıklamasında sendika yetkililerine seslendi. Sendika yetkililerine hak verdiğini ifade eden Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sendika Yetkilileri, meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim. Sizleri anlıyorum, 2024 yılının mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz. Başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz. Haklısınız, biz de bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Ama belediye olanakları içinde makul bir sürede olmak kaydı ile. Hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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