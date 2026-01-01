İzmir'de iki katlı iş yerinin çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
İzmir'in Konak ilçesinde bir kafenin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen bir çift hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İzmir'in Konak ilçesinde iki katlı iş yerinin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı.
Alsancak Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'ta kafe olarak işletilen 2 katlı binanın çatısında, şömineden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen Z.E. ve eşi M.E, sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinin çatı katında hasar oluştu.