Haberler

İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen arabalı vapur seferleri, saat 16.15 itibarıyla yeniden başladı. İZDENİZ, seferlerin program dahilinde devam edeceğini açıkladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 16.15 itibarıyla arabalı feribot seferlerinin karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen kuzeydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.10 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin