İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen arabalı vapur seferleri, saat 16.15 itibarıyla yeniden başladı. İZDENİZ, seferlerin program dahilinde devam edeceğini açıkladı.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen arabalı vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 16.15 itibarıyla arabalı feribot seferlerinin karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen kuzeydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.10 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel