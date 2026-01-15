Haberler

İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Torbalı ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen 39 yaşındaki işçi Murat Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, adli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat işçisi Murat Kaya (39), Muratbey Mahallesi'ndeki inşaatın 6. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cansız bedeni, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez