İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü
Torbalı ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen 39 yaşındaki işçi Murat Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, adli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
İnşaat işçisi Murat Kaya (39), Muratbey Mahallesi'ndeki inşaatın 6. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın cansız bedeni, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel