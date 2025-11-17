Haberler

İzmir'de İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, alevler park halindeki iki otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, şantiye alanındaki konteynerlerde ve 2 otomobilde hasar oluştu. Yangına müdahale sürerken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
