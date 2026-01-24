Haberler

İzmir'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa'da geri manevra yapan iş makinesi, şantiyeye malzeme getiren esnaf Remzi Merge'ye çarparak ölümüne neden oldu. Olay sonrası iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat şantiyesinde geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta, kamyondan aldığı yükü boşaltmak için geri manevra yapan iş makinesi, şantiyeye malzeme getiren esnaf Remzi Merge'ye (39) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Merge'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar'a şafak baskını: Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı