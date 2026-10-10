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İzmir'de inşaat firmasına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de inşaat firmasına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de inşaat firması soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada 55 mağdurun 155 milyon lira zarara uğradığı ve aynı taşınmazların 14 kişiye birden fazla satıldığı belirlendi.

İZMİR'de bir inşaat firmasına yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir inşaat firmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 mağdurun 155 milyon lira zarara uğradığı belirlendi. 14 kişiye aynı taşınmazların birden fazla kişiye satıldığı tespit edildi. Şirket yetkilileri Mustafa Kenan Aytekin (46) ve B.A. (33) ile şirket çalışanları U.K. (40) ve G.K. (39) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kenan Aytekin tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, suç gelirleriyle mücadele kapsamında 9 araç ve 40 taşınmaza el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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