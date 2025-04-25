İzmir'de İlkokul Öğrencileri Mavi Kapaklarla Engellilere Tekerlekli Sandalye Aldı

İzmir'in Tire ilçesinde ilkokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla 2 engelliye tekerlekli sandalye aldı.

4 Eylül İlkokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin desteğiyle mavi kapak toplayarak 2 bedensel engelli için tekerlekli sandalye temin etti.

Araçlar, engellilere teslim edilmek üzere Tire Engelliler Derneği'ne teslim edildi.

Öğrencilerden Çağla Türkay, engelliler için tekerlekli sandalye aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.