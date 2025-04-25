İzmir'de İlkokul Öğrencileri Mavi Kapaklarla Engellilere Tekerlekli Sandalye Aldı
İzmir'in Tire ilçesindeki 4 Eylül İlkokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapaklarla 2 bedensel engelli için tekerlekli sandalye temin etti. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin desteğiyle bu kampanyayı gerçekleştirerek, engelli bireylere destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
İzmir'in Tire ilçesinde ilkokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla 2 engelliye tekerlekli sandalye aldı.
4 Eylül İlkokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin desteğiyle mavi kapak toplayarak 2 bedensel engelli için tekerlekli sandalye temin etti.
Araçlar, engellilere teslim edilmek üzere Tire Engelliler Derneği'ne teslim edildi.
Öğrencilerden Çağla Türkay, engelliler için tekerlekli sandalye aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel