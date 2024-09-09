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İzmir'de İlköğretim Haftası kutlamaları çelenk töreniyle başladı

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İzmir'de, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında çelenk töreni düzenlendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törende yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, onların ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

İZMİR'de, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında çelenk töreni yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kurumunun çelengini Atatürk Anıtı'na bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılının, güzide şehrimiz için çok önemli bir gün olan 9 Eylül tarihine tesadüf etmesi ayrı bir heyecan ve gurur vesilesidir. Medeniyetimizin tertemiz izlerini takip ederek bizleri yıldızlara taşıyacak neslimizi yetiştirirken ilhamımızı, inancımızı ve irademizi şanlı mazimizden alıyoruz. İzmir eğitim ailesi olarak milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında ilme, irfana ve öğrenmeye duyduğumuz derin iştiyakla her eğitim yılını bir fırsat telakki ediyoruz. Bakanlığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' liderliğinde güzel ülkemizin mefkuresini yazacak. Bu toprakların hikayesini dünyanın dört bir yanında duyuracak neslin inşasını tesis ediyoruz" dedi.

'BENZERSİZ POTANSİYELİNİZ İLE BİZİM EN KIYMETLİ CEVHERİMİZSİNİZ'

Yahşi, şöyle devam etti:

"Gözümüzün nuru, gayretlerimizin müsebbibi sevgili öğrenciler, istikbal sizsiniz. Umudumuz, rüyamız, duamız; yarına dair tüm tasavvurlarımızın öznesi sizlersiniz. Her biriniz benzersiz potansiyeliniz ile bizim en kıymetli cevherimizsiniz. Bu şanlı bayrak, bu kutsal vatan da sizin en kıymetli hazinenizdir. Öğretmenlerinizin rehberliğinde, ailelerinizin desteği ile aziz milletimizin sizlere olan inancıyla güzel ülkemizin istikbaline bir güneş gibi doğacaksınız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Yahşi Etkinlik Eğitim Güncel İzmir

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