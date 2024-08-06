İzmir'de iki iş yerini kurşunlayan 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'de iki iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, 27 Temmuz'da Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde bir oto galeri ile kuyumcunun kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.