İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklar arasında kavga çıkması sonrası aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklar arasında kavga çıkması sonrası aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları bugün bir kıraathanede bir araya geldi. Burada yeniden başlayan kavgada Şehmus Çoban bıçakla yaralandı, A.Ç. ise yanındaki tabancayla Nasurullah Uçkun'a ateş ederek kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçakla yaralanan Çoban ise sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, A.Ç ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütürken mahalle içinde yakın konumda bulunan iki aileye ait evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Demircili Ödemiş kavga İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title