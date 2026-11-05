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İzmir'de haraç örgütüne 17 gün arayla düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de haraç örgütüne 17 gün arayla düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlamayla tehdit ederek haraç alan örgüte 17 gün arayla düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yöneticilerin de bulunduğu şüphelilerin tamamı tutuklandı, yurt dışındaki lider için kırmızı bülten işlemi başlatıldı.

İZMİR'de, iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek haraç alan suç örgütüne yönelik 17 gün arayla düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 Kasım'da yaptığı ikinci dalga operasyonda örgüt yöneticilerinin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu 4 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan suç örgütünün yurt dışında olduğu belirlenen lideri için kırmızı bülten ile aranma kaydının çıkarılması için işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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