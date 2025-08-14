İzmir'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan 131 Kişi Yakalandı
İzmir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 131 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda 91 adrese baskın yapıldı ve yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 131 kişi yakalandı.
Polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için 91 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 131 kişi yakalandı.
Hükümlü ve şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel