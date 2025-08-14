İzmir'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan 131 Kişi Yakalandı

İzmir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 131 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda 91 adrese baskın yapıldı ve yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
