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İzmir'de Hafif Ticari Araçta 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'de Hafif Ticari Araçta 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bornova'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir hafif ticari araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bornova ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta, narkotik dedektör köpeği "Erez" ile arama yapıldı. Aramada, piknikte kullanılan termosa, yalıtım malzemesi çıkarılarak zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü S.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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