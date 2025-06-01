İzmir'de Grev Dördüncü Gününde: Çöp Yığınları Oluştu

İzmir'de Grev Dördüncü Gününde: Çöp Yığınları Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanması sonucu başlayan grev dördüncü gününe girdi. 23 bin işçiyi kapsayan grev nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksama yaşanıyor, İzmir'in merkezi caddelerinde çöp yığınları oluştu. Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı bildirildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev dördüncü gününde sürüyor. Grev nedeniyle çöpler toplanmadığı için İzmir'in en merkezi ve işlek caddelerinde çöp yığınları oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başladı. Grevin dördüncü gününde de temizlik ve ulaşım gibi hizmetlerde aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. İzmir'in en işlek caddelerinden Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöp konteynerlerinin hem içinde hem de çevresinde çöp torbaları ve bazı atıklar görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, bugün süreçle ilgili bir basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı

Danla Bilic'i tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.