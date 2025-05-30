İzmir'de Grev Nedeniyle Ulaşımda Yoğunluk Yaşanıyor

İzmir'de Grev Nedeniyle Ulaşımda Yoğunluk Yaşanıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle 23 bin işçi grevde. Bu durum, şehirde otobüs sayısının azalmasına ve duraklarda yoğunluğa yol açtı.

İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı. Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.

Haber -Kamera: İzmir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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