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İzmir'de gök gürültülü sağanak gece cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

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İzmir'de gök gürültülü sağanak gece cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı
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İzmir'de gök gürültülü sağanak gece etkili oldu; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı, yağışın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İZMİR'de gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yaptı. Yağışın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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