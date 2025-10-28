Haberler

İzmir'de Gizli Bölmede Uyuşturucu ve Silah Bulundu

Güncelleme:
Kemalpaşa'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, özel düzenekli gizli bölümde 2 silah ve 465 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilindeki özel düzenekli gizli bölmede uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle araçta arama yapıldı. Ekipler köpeğin tepki verdiği bölümdeki kabloları incelediğinde far düğmesi açılarak direksiyon öne doğru çekildiğinde bir düğme tesisatının bulunduğunu, düğmeye basıldığında ise teyp konsolunun açıldığını tespit etti.

Gizli bölmedeki kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, poşet içerisinde 465 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
