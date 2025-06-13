İzmir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı, 1 Şüpheli Gözaltında

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Karşıyaka'da belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonrası başlatılan soruşturmada, görüntülerden tespit edilen A.M. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Latife Hanım Mahallesi'ndeki, Örnekköy Sanayi Sitesi'nde 10 Haziran'da belediyeye ait katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda belediye tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntülerde, bir kişinin atık alana giriş yaptığı, bir süre burada zaman geçirip ayrıldıktan sonra yangının çıktığı tespit edildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin emniyet birimleriyle paylaştığı kayıtlar doğrultusunda, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin hurdacılık yapan A.M. (37) olduğu belirlendi.

Şüphelinin, aynı gün içerisinde 7414 Sokak'ta polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

A.M. hakkında "taksirle yangın çıkarma" suçundan işlem yapıldığı ve şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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