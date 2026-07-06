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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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İzmir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Alevler çevredeki kuru otlara sıçrarken, itfaiye ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç ve köpük kulesiyle müdahale ediyor. Çevredeki evler ve yapılar için geniş güvenlik önlemleri alındı.

ALEVLERE DÖRT KOLDAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının, palet ve çeşitli polyester malzemeler gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Alevler, fabrikanın çevresindeki tarlaların kenarında bulunan kuru otlara da sıçradı. Yangına, itfaiye ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi. Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki yapılara ulaşmaması için alevlere, dört koldan müdahale ediliyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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