İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
TOMA İLE MÜDAHALE İzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor.
İZMİR (DHA) - TOMA İLE MÜDAHALE
İzmir'in Bornova ilçesindeki Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor.Davut CAN/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel