İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

TOMA İLE MÜDAHALE İzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor.

İZMİR (DHA) - TOMA İLE MÜDAHALE 

İzmir'in Bornova ilçesindeki  Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor. 

Davut CAN/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı, geri dönüşüm, İtfaiye, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title