İzmir'de suç örgütüne operasyon; 7 tutuklama

İZMİR'de, 'Genç Osman Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Genç Osman Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Gerekli bilgelerin toplanıp, delillendirmelerin yapılmasının ardından harekete geçen ekipler, önceki gün söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı