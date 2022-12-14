İzmir'de genç bir kız, yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine kalp masajı yaptı. O esnada gözyaşlarına hakim olamayan genç kızın, "Ne olur ölme, yaşa" demesi dikkat çekti.

İzmir'de dün öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Konak ilçesi Karataş bölgesinde de etki gösteren yağış sonucunda su birikintileri oluştu. Bu esnada bir genç kız, suyun içinde kalan lağım faresini telef olmak üzereyken fark etti.

"NE OLUR ÖLME, YAŞA"

Hareket etmeyen fare için veterineri arayan genç kız, aldığı direktiflerle ağlayarak kalp masajına başladı. Fareye kalp masajı yaparken "Ne olur ölme, yaşa" cümleleri kuran genç kız, bir süre sonra bir başka vatandaştan kalp masajı yapmasını istedi.