İzmir'de Gazi Umurbey Anaokulu'nda sağlıklı yaşam için Yeşilay köşesi oluşturuldu

İzmir'de Gazi Umurbey Anaokulu'nda sağlıklı yaşam için Yeşilay köşesi oluşturulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de Gazi Umurbey Anaokulu'nda Yeşilay köşesi oluşturuldu. Köşeyle sağlıklı yaşam kültürünün erken yaşlarda kazandırılması amaçlanıyor; beceri temelli eğitim çalışmalarının sağlıklı tercih ve koruyucu davranışlara katkı sağladığı kaydedildi.
İzmir'de anaokulunda Yeşilay köşesi oluşturuldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Umurbey Anaokulu'nda kurulan Yeşilay köşesi, sağlıklı yaşam kültürünün çocuklara erken yaşlarda kazandırılmasını amaçlıyor.
Beceri temelli eğitim uygulamalarıyla desteklenen çalışmaların, çocukların günlük yaşamlarında sağlıklı tercihler yapmalarına ve koruyucu davranışlar geliştirmelerine katkı sağladığı kaydedildi.
Kaynak: AA